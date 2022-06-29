Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней – СМИ

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Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу Евросоюза с Вильнюсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что таким образом европейские чиновники хотят разрядить конфликт с Москвой. Сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима.

"Эти переговоры прокладывают пусть к соглашению, которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения", – говорится в сообщении.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

