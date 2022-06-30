Медведев назвал запрет транзита в Калининград угрозой РФ

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Запрет транзита в Калининград является угрозой России. Москва должна дать ответ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании юридического форума.

Ответ, по его мнению, необходимо дать в экономической плоскости.

Он отметил, что с политической точки зрения это решение можно считать полноценным кризисом.

"Но давайте дождемся их квалификации, потому что они там сейчас между собой что-то советуются, пытаются найти какие-то развязки. И куда это все в итоге выплывет, мы не понимаем, может быть, удастся охладить этот пыл и эти решения будут сняты", – приводит слова Медведева РИА Новости.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

