Правила транзита товаров в Калининград могут прописать в новом пакете санкций – СМИ

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Правила транзита подсанкционных товаров в Калининград могут появиться в новом пакете санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, разработка новых ограничений против России продолжается. В рамках них некоторые чиновники будут настаивать на изменении правил транзита товаров. При этом есть те, кто выразил обеспокоенность возможным давлением на Литву, которая сможет пропускать товары.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

