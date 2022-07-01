ФРГ потребовала от Литвы снять запрет на транзит в Калининградскую область – СМИ

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Действия властей Литвы, ограничивших транзит в Калининградскую область, вызвали возмущение у правительства Германии. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, германские власти настаивают на немедленном снятии запрета, поскольку транспортировка грузов из России в Россию не должна подпадать под действие санкций Евросоюза.

"Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС", – говорится в публикации.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

