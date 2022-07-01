Перевозки в Калининград должны быть обеспечены в полном объеме – Белоусов

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Грузовое и пассажирское сообщение с Калининградской областью должно быть обеспечено в полном объеме, несмотря на введенные Литвой транзитные ограничения, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ограничения на транзит российских грузов со стороны Литвы носят беспрецедентный характер.

"Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме", – заявил Белоусов на коллегии Минтранса РФ.

Он отметил, что в этих целях необходимо обеспечить устойчивое развитие паромных линий, подчеркнув, что стоимость таких перевозок не должна влиять на стоимость товаров для грузополучателей и граждан.

"Также необходимо обеспечить доступность авиасообщения с регионом для граждан. Авиакомпаниям компенсируют затраты из-за возросшего расстояния в пути", – пояснил Белоусов.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.