Шольц заявил о стремлении к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград

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Все стороны стремятся к деэскалации ситуации с ограничением перевозок грузов в Калининградскую область с остальной части РФ через территорию Литвы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Что касается вопроса Калининграда, то тут определенные рамки устанавливает Европейский союз. Я наблюдаю, что все стороны пытаются установить динамику деэскалации, по крайней мере это мое наблюдение", – цитирует его ТАСС.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

