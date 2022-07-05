Алиханов заявил, что работа над решением вопроса транзита в Калининградскую область идет

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Работа над решением вопроса транзита в Калининградскую область идет, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Ссылаясь на получаемую информацию, глава региона заявил, что есть хорошие шансы, что работа завершится так, как нужно стране.

По его словам, единственный вариант решения вопроса заключается в принятии ЕС нового санкционного пакета с исключениями или внесением исключений в действующие ограничения.

"С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца", – приводит слова Алиханова РИА Новости.

Ранее Алиханов заявил, что власти Калининградской области предложат принять ответные меры, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса с транзитом в регион не будут соблюдены. По его словам, 10 июля будет раскрыт очередной санкционный пакет. Алиханов предположил, что ЕС ориентируются на эту дату в своей работе.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

