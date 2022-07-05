Алиханов предупредил ЕС о наличии у России "крайнего ответа" на блокировку транзита

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил Евросоюз, что у России есть "крайний" ответ на блокировку транзита грузов в регион через Литву.

"Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие", – приводит слова Алиханова РИА Новости.

По его словам, станы ЕС ставят Калининградскую область в условия, которые ограничивают нормальное существование региона.

Алиханов добавил, что в вопросе транзита власти Литвы могут добиваться дополнительных уступок с помощью ЕС и НАТО, поэтому Вильнюс политизирует ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград Кремль надеется на лучшее и ждет урегулирования этого вопроса.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.