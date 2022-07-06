Глава Калининградской области заявил, что добиться снятия блокады можно только угрозами

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что чего-то добиться можно только угрозами ответных действий.

"Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно", – приводит его слова РИА Новости.

При этом он добавил, что старается вернуть данный диалог в экономико-логистический ракурс. Алиханов отметил, что ситуация близка к разрешению.

Ранее губернатор Калининградской области передал проект ответных мер на ограничения Литвой транзита в Калининград в правительство и администрацию президента. Он отметил, что запрет со стороны РФ на транзит через Литву будет иметь недостатки. В частности, потребуется перевести весь российский транспортный поток на морские перевозки, что повлечет за собой дополнительные издержки федерального бюджета.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

