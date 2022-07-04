В Калининградской области допустили уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса стран Прибалтики в качестве ответной меры на запрет транзита российских грузов в регион, объявленный Литвой.

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", – сказал Алиханов интервью газете "Ведомости".

Он выразил мнение, что наиболее эффективными являются именно экономические меры.

"На мой взгляд, экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием. Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет", – добавил он.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

