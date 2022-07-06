Алиханов заявил, что запрет на ввоз в РФ грузов из Прибалтики не будет блокадой

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики не стоит считать блокадой.
Так глава региона прокомментировал проект ответных мер на ограничение Литвой транзита в Калининград. Алиханов подчеркнул, что такие меры рассматриваются как крайние.
"У них же есть возможность ездить из Польши в Литву", – приводит его слова РИА Новости.
Также губернатор отметил, что существует Сувалкский коридор – 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой.
"Но с точки зрения экономики и логистических проектов можно сказать, что порт Клайпеды потеряет свою, так сказать, экономическую привлекательность, если будут приняты такие ответные меры", – уточнил он.
Ранее Алиханов передал проект ответных мер на ограничения Литвой транзита в Калининград в правительство и администрацию президента. Он отметил, что запрет со стороны РФ на транзит в Калининградскую область через Литву будет иметь недостатки. В частности, потребуется перевести весь российский транспортный поток на морские перевозки, что повлечет за собой дополнительные издержки федерального бюджета.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой
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