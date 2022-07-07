Литва не готова согласиться на зеленые коридоры для транзита грузов в Калининград

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Власти Литвы не пойдут на установку зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область через свою территорию, заявила советник президента республики Аста Скайсгирите в эфире национального радио LRT.

Она призвала не только запретить транзит грузов из санкционного списка, но и контролировать его.

"Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории", – сказала она.

Скайсгирите уточнила, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий по калининградскому транзиту – Литва следует европейским санкциям. По ее словам, это дело не Литвы и Калининграда, а Евросоюза и России.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны.

Губернатор Калининградской области передал проект ответных мер на ограничения Литвой транзита в Калининград в правительство и администрацию президента. Он отметил, что запрет со стороны РФ на транзит через Литву будет иметь недостатки. В частности, потребуется перевести весь российский транспортный поток на морские перевозки, что повлечет за собой дополнительные издержки федерального бюджета.

