Алиханов заявил об отсутствии угроз для Сувалкского коридора

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Это официальная натовская мифология, придуманная, так сказать, натовскими мудрецами и пропагандируемая, продвигаемая исключительно, собственно, теми странами, которые в этом заинтересованы. Заинтересованы в этом США, в ее милитаризации дополнительной, в размещения своих американских баз в Польше и Литве", – сообщил он РИА Новости.

Глава региона отметил, что Литва и Польша также заинтересованы в размещении на своих территориях военных баз Соединенных Штатов.

Ранее губернатор Калининградской области передал проект ответных мер на ограничения Литвой транзита в Калининград в правительство и администрацию президента. Он отметил, что запрет со стороны РФ на транзит через Литву будет иметь недостатки. В частности, потребуется перевести весь российский транспортный поток на морские перевозки, что повлечет за собой дополнительные издержки федерального бюджета.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

