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Политика

07:29

При согласии Литвы можно построить выделенную ж/д и автотрассу в Калининград – Алиханов

политика

Фото: AP Photo

В будущем можно будет построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград при согласии Литвы. Такое мнение выразил губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, железнодорожное сообщение много обеспечивает, поэтому региону нужна такая ветка.

"Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией", – приводит слова Алиханова РИА Новости.

Он подчеркнул, что имеет в виду грузовое сообщение, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей. Алиханов предложил сделать железную и автомобильную дорогу внутри этого коридора, за пределы которого нельзя будет съехать.

Ранее губернатор Калининградской области передал проект ответных мер на ограничения Литвой транзита в Калининград в правительство и администрацию президента. Он отметил, что запрет со стороны РФ на транзит через Литву будет иметь недостатки. В частности, потребуется перевести весь российский транспортный поток на морские перевозки, что повлечет за собой дополнительные издержки федерального бюджета.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны.

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Сюжет: Санкции

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