Калининград не окажется в транспортной блокаде – Минтранс

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев уверен, что Калининград точно не окажется в транспортной блокаде. Об этом он заявил во время выступления на форуме "Территория смыслов".

По его словам, российские дипломаты стараются разрешить сложившуюся ситуацию. Министр выразил надежду, что здравый смысл Евросоюза победит проблему.

В то же время он подчеркнул, что несмотря на решение ЕС, Калининград не находится в блокаде. Сегодня регион полностью связан с портом Усть-Луга в Ленинградской области. С сентября на морской линии до Калининградской области будут работать четыре парома вместо трех. Паром "Генерал Черняховский" готов на 99%.

"Так что Калининград не в блокаде. Мы следим за этим очень внимательно и мы пока обеспечиваем сообщение морем, но отказываться от железной дороги совершенно, на мой взгляд, контрпродуктивно, и наши дипломаты сейчас побуждают европейцев к разумным решениям", – заявил Савельев.

Морской путь является главной альтернативой доставки грузов в регион в обход территории Литвы, которая с 18 июня ограничила транзит в область ряда грузов.

Ранее "Росморпорт" принял меры для уменьшения сроков доставки грузов на линии Усть-Луга – Балтийск. В настоящее время загрузка работающих на линии морских автомобильно-железнодорожных паромов "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" практически 100%. Порядка 30–50% от общего объема грузов составляют нефтепродукты. Их перевозят паромами в железнодорожных вагонах.

В "Росморпорте" добавили, что нефтепродукты, следующие в Калининградскую область, могут быть перенаправлены с паромов на танкеры. За счет этого можно будет нарастить объемы транспортировки иных грузов.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.