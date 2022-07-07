В Генштабе Белоруссии заявили, что Запад готовится воевать с Москвой и Минском

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Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному конфликту с Москвой и Минском, заявил начальник Главного разведывательного управления Белоруссии Руслан Косыгин.
По его словам, Запад планирует сделать это по причине того, что традиционная гибридная агрессия больше не приносит результатов.
"Цель Вашингтона предельно ясна: провоцирование разрушительных процессов в политической, экономической и информационных сферах, непрекращающиеся попытки сменить действующее руководство на подконтрольное Западу", – приводит его слова Sputnik Беларусь.
Косыгин также добавил, что Соединенные Штаты планируют превратить Россию и Белоруссию в сырьевые придатки и поставщиков дешевых интеллектуальных и трудовых ресурсов. По его данным, в настоящее время Вашингтон и его союзники пытаются создать очаги напряженности и развязать локальные войны в непосредственной близости от границ Союзного государства.
"Яркий пример – Украина <...>. К сожалению, в схожем ключе антироссийские, а с некоторого времени и антибелорусские настроения прочно закладываются в сознание граждан Польши и стран Балтии", – заключил Косыгин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия литовских властей, направленные на изоляцию Калининградской области, можно воспринимать как объявление войны. Он отметил, что подобное поведение в современной политике недопустимо.
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