В Минске изучат деятельность деда польского президента Дуды

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Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск изучает деятельность деда президента Польши Анджея Дуды, входившего в действовавший в период Великой Отечественной войны на белорусской территории украинский карательный батальон, сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы активно документируем деятельность деда Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей", – сказал Швед.

В апреле прошлого года генпрокурор возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время ВОВ. Он отмечал, что Минск поставит вопрос о выдаче военных преступников для открытого суда на территории республики.

Также он заявлял, что белорусская сторона хочет представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Польша не рискнет напасть на российские войска на Украине. По его словам, Варшава побоится ответного удара. Он также отверг вероятность того, что Польша попытается атаковать российские войска прокси-силами.

До этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша, по всей видимости, приступает к активным действиям по захвату территорий западной части Украины. По его словам, об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление польского президента Анджея Дуды. Тогда он сказал, что польско-украинская граница перестанет существовать в ближайшее время.