Полковник запаса оценил шансы нападения Польши на российские войска

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Польша не рискнет напасть на российские войска на Украине, считает полковник запаса Геннадий Алехин. Так он прокомментировал соответствующие заявления некоторых зарубежных политиков.

"Это чисто пропагандистские заявления неадекватных польских и украинских лидеров. Никуда Польша не сунется, кишка тонка", – сказал он в интервью изданию "Украина.ру", цитату из которого приводит РИА Новости.

Алехин уверен, что Варшава побоится ответного удара. Он также отверг вероятность того, что Польша попытается атаковать российские войска прокси-силами.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сообщения украинских и западных СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, заявил, что Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, "если не перестанет тявкать".

По его словам, это государство появилась благодаря СССР и выживало благодаря России и при этом смеет угрожать и упрекать. Он заявил, что история повторяется, а цель президента РФ – не допустить этого. Кадыров добавил, что Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.