В Великобритании заявили, что опасаются ударов России по Польше

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Дальнейшие поставки вооружений Украине приведут к риску глобального конфликта, считает директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.

По его словам, у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО, например, по базам в Польше.

"На данный момент они наносят удары только по этим поставкам внутри Украины. <...> Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт", – сказал он в беседе с Daily Express.

В конце апреля стало известно, что Польша поставила Украине более 200 танков Т-72, несколько десятков БМП и боевых машин пехоты. По данным СМИ, такого количества техники хватит для формирования двух бригад.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву оружия, способного ударить по России. Министр отметил, что поставки оружия будут шагом к эскалации. Он также предупредил представителей западных стран, что не следует вести "прокси-войну" телами и мозгами украинских неонацистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

