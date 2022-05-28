Администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

В течение нескольких недель на Украину прибудут артиллерийские системы США, включающие ракетные системы залпового огня. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Как заявили собеседники издания, официально объявить о выделении Киеву нового пакета помощи администрация американского лидера Джо Байдена намерена на следующей неделе.

Помимо РСЗО, которые, по утверждениям источников, способны бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки из арсенала Украины, в пакет помощи также войдут системы HIMARS. При этом точное количество единиц техники, которую США планируют направить Киеву, не уточняется.

Ранее американский обозреватель Раджан Лаад предположил, что бесконтрольные поставки американских вооружений могут привести к терактам в США. Он пояснил, что в настоящее время на территории Украины находится порядка 20 тысяч иностранных наемников, которых невозможно должным образом проверить до отправления в зону боевых действий, поэтому нельзя исключать, что некоторые из них могли украсть современное оружие, чтобы потом применить его где-нибудь или продать на черном рынке.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву оружия, способного ударить по России. Министр отметил, что поставки оружия будут шагом к эскалации. Он также предупредил представителей западных стран, что не следует вести "прокси-войну" телами и мозгами украинских неонацистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

