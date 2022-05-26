Лавров предостерег Запад от поставок Киеву оружия, способного ударить по РФ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от ведения "прокси-войны" телами и мозгами украинских неонацистов. По его словам, поставки оружия будут шагом к эскалации.

"Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", – сказал министр в интервью телеканалу RT Arabic.

Лавров отметил, что поставок оружия публично требует президент Украины Владимир Зеленский.

"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации", – подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки странами Запада оружия на Украину нацелены на затягивание конфликта. Она подчеркнула, что с помощью поставленного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

