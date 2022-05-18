Поставки Западом оружия Украине нацелены на затягивание конфликта – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки странами Запада оружия на Украину нацелены на затягивание конфликта.
"Запад продолжает массированные поставки киевскому режиму. Мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов в стремлении максимально затянуть боевые действия", – отметила она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что с помощью поставленного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию РФ. Она добавила, что масштабы его поставок сравнимы с военными бюджетами крупных стран.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Украины в критический момент боевых действий закончилось оружие и военная техника.
По словам чиновника, ресурсов Евросоюза достаточно для того, чтобы продолжать поставки Киеву. Он напомнил о выделении на эти цели из Европейского фонда мира дополнительных 500 миллионов евро, отметив, что этим поддержка Украине не ограничится.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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