Вашингтон предупредил Киев о рисках эскалации в случае ударов по территории России – СМИ

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Вашингтон предупредил Киев о рисках эскалации конфликта с Москвой в случае ударов по территории России, сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических и правительственных кругах США.

В то же время, отметил собеседник агентства, Белый дом пока не накладывает на Украину ограничений в отношении передаваемого ей вооружения.

"У нас есть опасения об эскалации, но пока мы не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов", – сказал он.

Другой источник сообщил, что американские и украинские власти едины во мнении по вопросам применения Киевом определенных видов вооружения. Он отметил, что у Киева достаточно целей на территории Украины, для которых и осуществляется поставка вооружения со стороны западных стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву оружия, способного ударить по России. Министр отметил, что поставки оружия будут шагом к эскалации. Он также предупредил представителей западных стран, что не следует вести "прокси-войну" телами и мозгами украинских неонацистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

