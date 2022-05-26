Посол Украины Мельник высмеял Германию за скорость поставок оружия

Фото: ТАСС/IMAGO/Chris Emil Janssen

Посол Украины в Германии Андрей Мельник высмеял медлительность ФРГ в поставках Киеву оружия, опубликовав в социальной сети Twitter фотографию улитки, к которой приклеен патрон.

"Немецкое оружие для Украины уже в пути", – написал Мельник.

Он уточнил, что картинку ему прислал член украинского кабмина.

Ранее Мельник заявил, что Германия часто игнорирует интересы Украины, поскольку не воспринимает ее как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики. По его мнению, именно это является главным вызовом в двусторонних отношениях.

В бундестаге заявили, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник перешел границы, призвав германского канцлера Олафа Шольца к ультиматуму в отношении Москвы.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

