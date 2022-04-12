В Киеве отказались принимать президента Германии с визитом

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что собирался в ближайшее время посетить Украину вместе с другими европейскими лидерами, однако Киев расценивает его визит как нежелательный.
"Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но <...> я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно", – цитирует его РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что Штайнмайер 13 апреля планировал приехать на Украину, однако власти страны заявили, что не готовы его принять. При этом глав других государств президент Украины Владимир Зеленский якобы ждет уже в среду.
Такая позиция, по словам источников, близких к украинским властям, связана с недовольством Киева ролью германского политика в выстраивании отношений с Россией.
До этого о планах посетить Украину сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что приедет в Киев, если возникнет такая необходимость, и не исключил, что это может произойти в ближайшее время. По словам политика, вероятность его визита будет зависеть от характера его гипотетических итогов.
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