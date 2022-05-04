Депутат бундестага потребовала выслать посла Украины за оскорбление Шольца

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Депутат бундестага Севим Дагдален призвала выслать посла Украины в Германии Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

"Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение", – написала она в Twitter.

Кроме того, вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал Мельника уважать канцлера Германии, а зампред фракции ХДС Иоганн Вадефул назвал тон украинского посла неуместным и неразумным, пишет Die Welt.

Ранее Андрей Мельник заявил, что Германия часто игнорирует интересы Украины, поскольку не воспринимает ее как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики. По его мнению, именно это является главным вызовом в двусторонних отношениях.

В бундестаге заявили, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник перешел границы, призвав германского канцлера Олафа Шольца к ультиматуму в отношении Москвы.