Депутат бундестага потребовала выслать посла Украины за оскорбление Шольца

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld
Депутат бундестага Севим Дагдален призвала выслать посла Украины в Германии Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.
"Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение", – написала она в Twitter.
Кроме того, вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал Мельника уважать канцлера Германии, а зампред фракции ХДС Иоганн Вадефул назвал тон украинского посла неуместным и неразумным, пишет Die Welt.
Ранее Андрей Мельник заявил, что Германия часто игнорирует интересы Украины, поскольку не воспринимает ее как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики. По его мнению, именно это является главным вызовом в двусторонних отношениях.
В бундестаге заявили, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник перешел границы, призвав германского канцлера Олафа Шольца к ультиматуму в отношении Москвы.
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