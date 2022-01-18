Посол Украины заявил, что Берлин игнорирует интересы Киева

06:13
Фото: depositphotos/reflextions
Германия часто игнорирует интересы Украины, поскольку не воспринимает ее как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
По его мнению, именно это является главным вызовом в двусторонних отношениях.
"Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание", – сказал дипломат в интервью агентству "Укринформ".
В то же время он утверждает, что украинские дипломаты смогли хорошо заявить о себе в Германии, в результате чего немецкая элита и эксперты теперь знают, что существует Украина, которая имеет свои цели.
По мнению Мельника, требования Киева не найдут должного отклика в Берлине, пока музыка украинских композиторов не приживется в оперных театрах ФРГ, а в программы немецких школьников не войдут произведения украинских поэтов.
Ранее Мельник заявил, что Европа и ФРГ слишком быстро забыли о стремлении Украины к членству в Евросоюзе. По мнению дипломата, в вопросе предоставления Украине перспектив членства в ЕС и НАТО Брюссель должен принимать более смелые решения. В то же время он выразил надежду, что новое правительство Германии будет действовать иначе, чем предшественники.
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