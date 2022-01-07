Посол Украины упрекнул Европу в том, что она забыла о стремлении Киева в ЕС

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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Европа и ФРГ слишком быстро забыли о стремлении Украины к членству в Евросоюзе.

"Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен "майдана". Тогда выступали не только против Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли", – сказал он в эфире немецкой радиостанции WDR, фрагмент интервью приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, в вопросе предоставления Украине перспектив членства в ЕС и НАТО Брюссель должен принимать более смелые решения. В то же время он выразил надежду, что новое правительство Германии будет действовать иначе, чем предшественники.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о бессмысленности вопросов вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, это не зависит от Брюсселя. В противном случае, считает он, Киев уже бы давно был в ЕС.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО угрожает безопасности России и может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. Он подчеркнул, что военные риски возникают для всех вовлеченных сторон.