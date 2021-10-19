Зеленский заявил о бессмысленности вопросов вступления Украины в ЕС

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Владимир Зеленский заявил о бессмысленности вопросов вступления Украины в Евросоюз. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

"Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии. – Прим. ред.) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета. – Прим. ред.) Шарлю Мишелю", – сказал Зеленский.

По его словам, членство в ЕС не зависит от Брюсселя. В противном случае Украина была бы в Евросоюзе уже давно.

"Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной", – добавил президент Украины.

Зеленский напомнил о продолжении работы Киева над декларациями с другими государствами ЕС. Это необходимо для понимания поддержки Украины.

"Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран. – Прим. ред.)", – уточнил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не получил ответа Вашингтона по вступлению страны в НАТО. При этом украинский лидер отметил, что полагается на американскую сторону.

