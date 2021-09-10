Зеленский заявил, что США не ответили относительно членства Украины в НАТО

11:33
Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил ответа Вашингтона по вступлению страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом украинский лидер отметил, что полагается на американскую сторону.
"Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Киев готов ко вступлению в НАТО.
"Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем. Но просим, мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет", – добавил Зеленский.
Ранее военные ведомства Украины и Соединенных Штатов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники.
Глава Пентагона на встрече с Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.
При этом отмечается, что нынешняя военная помощь связана с "увеличением российской военной активности" вдоль украинской границы. Также стороны собираются подписать рамочное соглашение о реформах, которые необходимы Украине для членства в НАТО.
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