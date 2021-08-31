В Киеве считают, что конфликт в Донбассе не мешает вступлению Украины в НАТО

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Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Конфликт в Донбассе не мешает Киеву стать членом НАТО, поскольку нормы, которая не позволяла бы это сделать, в Североатлантическом договоре нет. Об этом заявил глава представительства Альянса на Украине Александр Винников.
"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса", – сказал он в интервью изданию "Европейская правда".
По мнению Винникова, НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение, что Украина пока не соответствует условиям вступления в ЕС. Она также предположила, что для этого стране понадобятся десятки лет работы.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что своим заявлением эстонский лидер "подложила свинью" властям Украины, разрушила все надежды внешнеполитического курса Киева и намекнула, что этой стране еще далеко даже до стран Прибалтики.
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