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Сенатор Алексей Пушков рассказал, как президент Эстонии "подложила свинью" властям Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее эстонский лидер Керсти Кальюлайд выразила мнение, что Украина, Грузия и Молдавия пока не соответствуют условиям вступления в ЕС. Она также предположила, что для этого указанным странам понадобятся десятки лет работы.

"Она не только заявила, что Украина совершенно не готова, и еще много десятилетий не будет готова, к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику", – обратил внимание Пушков.

По словам российского сенатора, президент Эстонии своим заявлением разрушила все надежды внешнеполитического курса украинских властей. Кальюлайд также намекнула, что Украине еще далеко даже до стран Прибалтики.

"На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: "Платон мне друг, но истина дороже", – подытожил Пушков.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что Киев обратился к Белому дому с просьбой разместить на территории Украины силы ПВО США. По его словам, это необходимо для того, чтобы обезопасить страну от угрозы России, которая якобы собирается разместить в Крыму ядерное оружие.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подобное заявление является провокационным и противоречащим интересам народа.