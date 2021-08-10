Украина предложила развернуть на своей территории американские силы ПВО

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Украинские власти обратились к Белому дому с просьбой разместить на своей территории подразделения противовоздушной обороны армии США, рассказал вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", – заявил Резников.

По его словам, это необходимо для того, чтобы обезопасить Украину от угрозы России, которая якобы собирается разместить в Крыму ядерное оружие. Также Резников обвинил Москву в милитаризации Черного моря и оккупации Азовского.

"Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком – 2", – сказал он.

Резников призвал ввести санкции против участников строительства трубопровода, поскольку, по словам министра, его запуск угрожает интересам Украины, Польши, странам Балтии и всей остальной Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает нового сигнала о перспективе членства в Североатлантическом Альянсе в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в НАТО.