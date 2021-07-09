Пушков оценил резкий ответ НАТО Зеленскому на вопрос о вступлении в альянс

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В НАТО устали от "нагловатого украинского напора" и требований принять Украину в альянс, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"В НАТО не любят, когда им пытаются диктовать решения. Более того, решения, которые способны взорвать единство альянса", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в Киеве не скрывают, что намерены "паразитировать" на альянсе и преследуют цель вовлечь НАТО в вооруженный конфликт с Москвой.

В среду, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает нового сигнала о перспективе членства в Североатлантическом Альянсе в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в НАТО. В свою очередь представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что реформы не дадут Киеву таких гарантий.