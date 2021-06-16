Украина пригрозила создать самую мощную армию в Европе

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Владимир Зеленский заявил, что Киеву придется создать самую мощную армию в Европе, если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Об этом президент сообщил в интервью иностранным СМИ, текст которого привела пресс-служба его офиса.

Зеленский отметил, что военное и техническое превосходство будет достигнуто при помощи человеческого потенциала, но в этом мало хорошего.

"Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом", – пояснил президент.

По словам Зеленского, украинский народ сейчас гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и ЕС. В случае невмешательства есть риски возникновения новых конфликтов рядом с их границами, предупредил европейские страны украинский лидер.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал конфликт на Украине "гражданской войной". По словам политика, об этой проблеме необходимо говорить вслух.