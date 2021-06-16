Украина пригрозила создать самую мощную армию в Европе

17:57
Фото: ТАСС/ZUMA/Serhii Hudak/Ukrinform
Владимир Зеленский заявил, что Киеву придется создать самую мощную армию в Европе, если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Об этом президент сообщил в интервью иностранным СМИ, текст которого привела пресс-служба его офиса.
Зеленский отметил, что военное и техническое превосходство будет достигнуто при помощи человеческого потенциала, но в этом мало хорошего.
"Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом", – пояснил президент.
По словам Зеленского, украинский народ сейчас гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и ЕС. В случае невмешательства есть риски возникновения новых конфликтов рядом с их границами, предупредил европейские страны украинский лидер.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал конфликт на Украине "гражданской войной". По словам политика, об этой проблеме необходимо говорить вслух.
Политолог рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Украиной
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