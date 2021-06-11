В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов

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На наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики напала украинская диверсионная группа. В результате были убиты пять ополченцев. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", – сказал он.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал конфликт на Украине "гражданской войной". По словам политика, об этой проблеме необходимо говорить вслух.