В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов

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На наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики напала украинская диверсионная группа. В результате были убиты пять ополченцев. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", – сказал он.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал конфликт на Украине "гражданской войной". По словам политика, об этой проблеме необходимо говорить вслух.
ООН призвала стороны конфликта на Украине к деэскалации