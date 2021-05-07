Глава ЛНР назвал конфликт на Украине "гражданской войной"

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал конфликт на Украине "гражданской войной". По словам политика, об этой проблеме необходимо говорить вслух.

"Согласно тем же Минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти, которые пришли к руководству Украиной незаконным путем", – цитирует РИА Новости Пасечника.

По его словам, регион не согласился с тем, что доминирующим началом должен быть фашизм, с необходимостью переписывать историю.

"Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы как раз были, наоборот, за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю", – добавил Пасечник.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо изменение или полная отмена "минского формата".

Песков назвал такое заявление тревожным сигналом. Он подчеркнул, что Москва неоднократно отмечала нацеленность Киева на видоизменение "минского формата", а также то, что такие действия положат ему конец.

