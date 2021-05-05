Жительница Горловки в ООН попросила остановить агрессию Киева

05 мая, 23:37
Фото: AP/Evgeniy Maloletka
Жительница поселка Горловка Анна Тув на неформальном заседании СБ ООН призвала европейские организации способствовать прекращению агрессии со стороны Киева.
26 мая 2015 года дом семьи Тув подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных сил. В результате попадания снаряда погибли отец семейства и 11-летняя дочь.
Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Мать семейства лишилась руки, передает РИА Новости.
По словам Тув, "сегодня идет не война, а массовое уничтожение населения". "Все бомбоубежища Горловке открыты, обстрелы не прекращаются", – сказал Тув по видеосвязи.
Она рассказала, что после трагедии дала свидетельские показания, однако никакой реакции не последовало. Тув подчеркнула, что украинские власти не расследуют преступления националистов, которые пытают и насилуют население Донбасса.
Дипломаты западных стран на заседании проигнорировали показания Тув, повторив обвинения в "агрессии" России против Украины. Представительница США заявила, что мероприятие – еще один пример "дезинформации" со стороны России.
Неформальное заседание СБ ООН под названием "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине" организовала Россия.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта.
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