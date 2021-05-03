Глава ДНР высказался о возможности встречи с Зеленским

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили на связь.
В интервью РИА Новости Пушилин подчеркнул, что ДНР, в свою очередь, готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта.
"В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом", – отметил он.
Зеленский ранее предложил Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Президент РФ ответил, что украинский лидер для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР.
Также Путин указал, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
До этого Пушили рассказал, что ДНР не может объединиться с ЛНР, так как этот шаг противоречит Минским соглашениям.
Политологи уверены, что в послании Путина будет ответ Зеленскому