Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Так он прокомментировал вероятность вооруженного конфликта из-за того, что в Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.
"Если говорить за украинскую сторону, за сторону президента Украины Владимира Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него – это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", – сказал министр.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо изменение или полная отмена "минского формата".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского о необходимости внесения изменений в Минские соглашения тревожным сигналом. Он подчеркнул, что Москва неоднократно отмечала нацеленность Киева на видоизменение "минского формата", а также то, что такие действия положат ему конец.
Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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