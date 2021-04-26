В Госдуме оценили заявление Зеленского по "минскому формату"

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости реформирования или отмены "минского формата", сообщает RT.

"Не к лицу лидеру государства игнорировать подписанный Украиной международный договор – Минские соглашения", – сказал парламентарий.

Он напомнил, что благодаря этим соглашениям удалось остановить масштабные действия в Донбассе. Как считает Бальбек, Зеленскому "диктуют инструкции" для того, чтобы никакой стабильности в регионе не наступило.

Депутат подчеркнул, что плохо быть "пешкой в чужой игре", особенно президенту, который "фактически лишен права на свое мнение".

Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо изменение или полная отмена "минского формата".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.