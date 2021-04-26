Глава офиса Зеленского оценил идею пригласить Путина в Киев

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Пригласить Владимира Путина в Киев было бы некорректно, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Нет, я считаю это некорректным", – приводит слова Ермака РИА Новости.

Приглашение же Путина в Донбасс, которое ранее озвучил украинский лидер Владимир Зеленский, по мнению руководителя президентского офиса, говорит о намерении Украины продолжить переговоры.

"Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью", – подчеркнул он.

20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В Госдуме это назвали уловкой, которая должна убедить мир в том, что одной из сторон конфликта является Россия, а не ДНР и ЛНР.

Путин ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое удобное время в Москве. Он отметил, что за последнее время Киев предпринял множество попыток разрушить отношения с Россией. Однако если Владимир Зеленский решит начать их восстановление, то власти России будут это приветствовать.

В Киеве сообщили, что Зеленский не сможет принять приглашение своего российского коллеги, так как неправильно во время войны встречаться с представителем страны-агрессора на его территории.