Красная линия для РФ в отношениях с Украиной связана с национальными интересами – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что красная линия между Москвой и Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов. Об этом сообщает ТАСС.

"Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину", – отметил Песков.

Он также напомнил, что Россия не имеет отношения к конфликту, происходящему в Донбассе. По этой причине Киев должен самостоятельно решать это внутреннее противостояние, в то время как Москва может лишь делать все возможное, чтобы помочь Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе для обсуждения сложившийся там ситуации. Однако в Госдуме такое приглашение посчитали уловкой и пиар-ходом.

Там заявили, что Зеленский намеренно избегает общения с другой стороной конфликта – ДНР и ЛНР, пытаясь выставить оппонентом Россию.

При этом Песков отметил, что Путину доложили об идее Зеленского провести встречу в Донбассе, однако нет уверенности, что российский лидер ознакомился с этим обращением.