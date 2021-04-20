МИД выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД России опубликовало заявление, согласно которому Москва выражает протест действиям Киева, который объявил персоной нон грата советника посольства на Украине. Документ доступен на сайте ведомства.

Уточняется, что причиной высылки советника стала деятельность, якобы несовместимая с дипломатическим статусом.

"Обвинения являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", – говорится в документе.

В МИД подчеркнули, что Киев попытался представить письменную ноту в ответ на устное заявление о нежелательности пребывания на территории РФ консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. В ведомстве назвали такой подход неприемлемым.

В заявлении указано, что украинскому консулу порекомендовали покинуть Россию в связи с тем, что его задержали с поличным при совершении противоправных действий.

"Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", – сказано в заявлении МИД.

Там добавили, что действия консула противоречили интересам граждан Украины, которых он призван защищать. В МИД подчеркнули, что высылка российского дипломата не может являться симметричной мерой.

Ранее консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. По данным ФСБ, дипломат причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов.

В связи с инцидентом Сосонюку рекомендовали покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

После этого министерство иностранных дел Украины объявило о высылке старшего дипломата посольства РФ в Киеве. МИД Украины также выразил решительный протест в связи с задержанием своего дипломатического представителя.

