МИД выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
МИД России опубликовало заявление, согласно которому Москва выражает протест действиям Киева, который объявил персоной нон грата советника посольства на Украине. Документ доступен на сайте ведомства.
Уточняется, что причиной высылки советника стала деятельность, якобы несовместимая с дипломатическим статусом.
"Обвинения являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", – говорится в документе.
В МИД подчеркнули, что Киев попытался представить письменную ноту в ответ на устное заявление о нежелательности пребывания на территории РФ консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. В ведомстве назвали такой подход неприемлемым.
В заявлении указано, что украинскому консулу порекомендовали покинуть Россию в связи с тем, что его задержали с поличным при совершении противоправных действий.
"Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", – сказано в заявлении МИД.
Там добавили, что действия консула противоречили интересам граждан Украины, которых он призван защищать. В МИД подчеркнули, что высылка российского дипломата не может являться симметричной мерой.
Ранее консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. По данным ФСБ, дипломат причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов.
В связи с инцидентом Сосонюку рекомендовали покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
После этого министерство иностранных дел Украины объявило о высылке старшего дипломата посольства РФ в Киеве. МИД Украины также выразил решительный протест в связи с задержанием своего дипломатического представителя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: