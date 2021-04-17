Украинского консула задержали в Санкт-Петербурге

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ФСБ России объявила о задержании украинского консула. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, как сообщает РИА Новости.

"...в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат", – заявили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, с поличным был задержан консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк.

В ФСБ отметили, что деятельность мужчины не совместима со статусом дипломатического работника и является враждебной по отношению к РФ. К иностранному консулу будут применены предусмотренные международным правом меры.

В феврале РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Арбена Газиони. Данное решение было ответной мерой после высылки из Албании первого секретаря посольства России в Тиране.

