РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве

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Российская Федерация в качестве ответной меры вышлет сотрудника посольства Албании в Москве. Дипломату предписали покинуть страну в течение 72 часов, говорится на сайте МИД РФ.

"8 февраля посол Албании Арбен Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу", – указано в сообщении российской дипмиссии.

Как уточнили в МИД РФ, такой шаг связан с решением Албании выслать из страны первого секретаря посольства России в Тиране. В дипмиссии обратили внимание, что сотрудника высылали под абсолютно надуманным предлогом.

В министерстве добавили, что действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между странами.

Ранее говорилось, что Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов. Российское дипведомство выразило протест временному поверенному в делах Нидерландов в РФ за безосновательное признание двух дипломатов персонами нон грата в королевстве.