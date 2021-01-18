Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов

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Министерство иностранных дел РФ объявило о высылке из страны двух сотрудников посольства Нидерландов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что таким образом российское дипведомство выразило протест временному поверенному в делах Нидерландов в РФ за безосновательное признание двух дипломатов персонами нон грата в королевстве.

"Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", – заявили в МИД РФ.

Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже в начале декабря 2020 года. По данным местной службы общей разведки и безопасности, россияне в действительности были офицерами российской Службы внешней разведки и работали под прикрытием.

Позже в том же месяце Колумбия выслала еще двух российских дипломатов. Их заподозрили в вербовке информантов в городе Кали и экономическом шпионаже. В ответ на это Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Колумбии.

