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Политика

19:06

Нидерланды обвинили в шпионаже двух дипломатов РФ

политика

Фото: ТАСС/Peter Dejong/AP

Двух российских дипломатов обвинили в шпионаже в Нидерландах. Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, сообщает голландский телеканал NOS со ссылкой на службу общей разведки и безопасности страны.

Там заявили, что россияне являлись офицерами СВР и работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге.

Ранее прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, который проживает в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях страны.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения россиянина в шпионаже со стороны Дании напоминают "охоту на ведьм".

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