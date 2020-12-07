В администрации Эрдогана подтвердили освобождение российских журналистов

19:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила освобождение задержанных в Стамбуле журналистов российского телеканала НТВ. Об этом сообщает ТАСС.
"Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, были освобождены сегодня днем. Мы высоко ценим сотрудничество наших российских коллег в течение последних нескольких дней", – говорится в сообщении.
В администрации призвали иностранных журналистов придерживаться официальных аккредитационных правил и соблюдать законы Турции во время пребывания в стране.
Ранее пресс-служба НТВ объявила о задержании журналистов программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в пригороде Стамбула утром 3 декабря. По данным СМИ, россиянам могли предъявить обвинения в шпионаже.
Позднее в НТВ сообщили, что власти Турции депортируют задержанных журналистов домой в скором времени. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что добиться освобождения журналистов удалось по дипломатическим каналам без содействия Владимира Путина.
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