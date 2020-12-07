Задержанных в Турции российских журналистов депортируют в РФ в ближайшее время

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Задержанных в Турции российских журналистов телеканала НТВ намерены депортировать домой в скором времени. Об этом ТАСС рассказали представители телекомпании.

"По предварительной информации, наших коллег должны депортировать в ближайшее время", – говорится в сообщении. В НТВ добавили, что в настоящий момент информации, касающейся даты возврата журналистов в Россию, нет.

Ранее пресс-служба НТВ сообщала, что журналистов программы телеканала НТВ "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали стражи порядка в пригороде Стамбула утром 3 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что инцидент с задержанием журналистов удастся урегулировать с помощь переговоров, а сами россияне будут отпущены в ближайшее время.